Le Parvis: rencontre avec FRED CAMPOY et ELSA KRIM

Le Parvis: rencontre avec FRED CAMPOY et ELSA KRIM, 11 mai 2022, . Le Parvis: rencontre avec FRED CAMPOY et ELSA KRIM

2022-05-11 18:30:00 – 2022-05-11 EUR 0 Tony, l’enfant des rivières (partie 1) (Delcourt)

Rencontre et dédicace à l’occasion de la parution de la bande dessinée ce jour-là !

Triple champion du monde de canoë monoplace, il est le 1er sportif français à remporter trois médailles d’or lors de trois Jeux Olympiques différents. Le parcours de Tony Estanguet est une incroyable aventure humaine.

Aux Jeux Olympiques de Londres, le 31 juillet 2012, Tony se tient au sommet du stade d’eau vive de Lee Valley. Les jambes prises dans son canoë, il s’apprête à se lancer pour une troisième médaille d’or dans ce slalom historique. Il a alors 34 ans. Pour en arriver là, Tony Estanguet est parti de loin. Tout commence en 1978 à Pau au pied des Pyrénées, une enfance dans les rapides. Tony, l’enfant des rivières (partie 1) (Delcourt)

