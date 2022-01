Le Parvis – Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Le Parvis – Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT Pau, 4 février 2022, Pau. Le Parvis – Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau

2022-02-04 – 2022-02-04 av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Rencontre / débat

*entrée gratuite sur réservation Franz-Olivier Giesbert est un journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision et écrivain franco-américain. Il a été directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, directeur du Point, et directeur éditorial de La Provence.

Il viendra présenter : Histoire intime de la Vème République : le sursaut (Gallimard) Rencontre / débat

*entrée gratuite sur réservation Franz-Olivier Giesbert est un journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision et écrivain franco-américain. Il a été directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, directeur du Point, et directeur éditorial de La Provence.

Il viendra présenter : Histoire intime de la Vème République : le sursaut (Gallimard) +33 5 59 80 80 89 Rencontre / débat

*entrée gratuite sur réservation Franz-Olivier Giesbert est un journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision et écrivain franco-américain. Il a été directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, directeur du Point, et directeur éditorial de La Provence.

Il viendra présenter : Histoire intime de la Vème République : le sursaut (Gallimard) parvis

av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Ville Pau lieuville av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Le Parvis – Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT Pau 2022-02-04 was last modified: by Le Parvis – Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT Pau Pau 4 février 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques