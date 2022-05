Le Parvis: rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI

Le Parvis: rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI, 8 juin 2022, . Le Parvis: rencontre avec AKIRA MIZUBAYASHI

2022-06-08 18:30:00 – 2022-06-08 EUR 0 Reine de coeur (Blanche / Gallimard)

2007. Mizuné est une jeune altiste parisienne. À l’issue d’un concert, un spectateur lui conseille la lecture d’un roman. Mizuné y découvre l’histoire d’un musicien japonais qui a vécu les dernières années sombres de la Guerre sino-japonaise. Altiste, il avait étudié au Conservatoire de Paris juste avant la Seconde Guerre mondiale et avait dû quitter son grand amour, une jeune Française, pour rentrer au Japon en 1939. Ce destin lui rappelle étrangement celui de ses

grands-parents qu’elle n’a jamais connus. Sa mère, Agnès, lui confirme la ressemblance de ce récit avec l’histoire de Jun et Anna, ses grands-parents. Reine de coeur (Blanche / Gallimard)

