Le Parvis – Psychogénéalogie et mémoires prénatales Pau

Pyrénées-Atlantiques

Le Parvis – Psychogénéalogie et mémoires prénatales Pau, 9 février 2022, Pau.
av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc

2022-02-09 – 2022-02-09 av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc

Rencontre / débat

*entrée gratuite sur réservation C’est avec joie que nous reprenons le cycle de conférences dans le domaine du développement personnel. En fonction du thème de la soirée, Célia, libraire à l’Espace Culturel E. Leclerc vous proposera une sélection d’ouvrages. Sylvie Vignacq est sophro-analyste à Billère, spécialisée dans les mémoires prénatales. Elle nous expliquera de quelle façon l’exploration des mémoires prénatales permet de comprendre nos fonctionnements et apporte des réponses sur des comportements répétitifs limitants. Cette pratique s’adresse à tout le monde, et tout particulièrement aux femmes enceintes et aux papas qui souhaitent vivre en conscience cette période prénatale, créer un lien avec le bébé et se préparer à l’accouchement. Rencontre / débat

av Louis Sallenave Centre culturel Leclerc Pau

