Le Parvis des Métiers Galerie des savoir-faire à Bourges 31 mars – 2 avril Le Parvis des Métiers

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre Val de Loire s’associe une fois de plus à la Direction des Musées et du patrimoine historique de la Ville de Bourges pour accueillir « hors les murs » une sélection d’œuvres presque toutes inconnues du grand public. Ces objets proviennent des collections du musée des Meilleurs Ouvriers de France mais aussi du musée du Berry…des œuvres étonnantes à découvrir !

Situé à 20 mètres du portail occidental de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges, le Parvis des Métiers accueille depuis plus de 25 ans : expositions, démonstrations, réunions, conférences, ateliers scolaires, événements festifs. Outil de promotion et d’exposition unique dans le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, ce lieu est dédié aux savoir-faire de l’artisanat et accueille depuis sa création des démonstrations consacrées aux métiers d’art et aux métiers de l’artisanat en général.

Une quinzaine d’artisans Métiers d’Art vous y attendent durant trois jours pour échanger sur leur savoir-faire. Par leur travail et la réalisation de pièces uniques, ils subliment la vie de tous les jours que cela soit au travers des arts décoratifs ou d’actes de consommation durable, de proximité ; invitant le beau et la matière à animer chaque jour qui passe.. Au cœur des maisons, du patrimoine bâti, sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien … Ils sont partout autour de nous, à portée de main.

VENEZ A LA RENCONTRE DE :

– Francine Naboudet, tapissier d’ameublement Made In la Francine vous présentera LES VESDUNOISES qui redonnent ses lettres de noblesse à un savoir-faire d’antan, la fabrication des couvertures piquées. Garnies de laine bio… A l’aide de son métier, copie conforme d’un métier traditionnel, réalisée par un menuisier, elle vous montre les différentes étapes de leur fabrication : installation de la toile, mise en laine, piquage, assemblage… https://madeinlafrancine.com/

– Florence Closset, Maître Artisan d’Art en « Email Grand Feu », spécialisée en émail Champlevé, un art rare datant du Moyen-âge. Elle met en œuvre des savoir-faire ancestraux avec lesquels elle réalise des œuvres contemporaines…. ou intemporelles ! Lors de ses démonstrations vous pourrez assister à la naissance par la fusion du métal et du cristal, de papillons décorés directement au feu, dans la fournaise d’un foyer à plus de 900°. www.florenceclosset.fr

– Atelier Mathilde Faucard, fresquiste et peintre en décor. Elle organisera des petits ateliers et des démonstrations rapides et simplifiées, pour présenter les trois techniques principales : la réalisation d’échantillon d’enduits (teintés pigments et colorants), la peinture aux pigments à fresco et les empreintes végétales.

– Sylvie Thévenette Bijoux Perles, Artisan d’Art en bijoux vous montrera la réalisation de bijoux par tissage de perles de rocaille japonaises à l’aiguille ou au crochet. Démonstration des différentes techniques de tissage. https://www.facebook.com/sylvie.thevenette

– Véronique Demange Reliure Demange vous fera découvrir les différents types de reliures, les matériaux nécessaires à l’élaboration d’un livre, quelques outils indispensables pour la reliure, la structure et les différentes étapes de la création d’un livre à travers un écorchée et fera un focus sur des travaux caractéristiques, tel que la couture, l’endossure des cahiers, création d’un décor, … https://www.facebook.com/reliure.demange

– Marie Maloux, Peintre en Porcelaine, Atelier de Porcelaine réalisera à la main de petites séries d’objets en porcelaine, des carrelages muraux et des plaques de porceaine. Vous découvrirez les gestes de son savoir faire français traditionnel, le tracé du motif et ses décors. https://www.facebook.com/marie.maloux.9

– Véronique Crépin, abatjouriste, atelier Pétales de Lumières, Abat-jouriste vous dévoilera la réalisation d’un Abat-jour en contre collé : préparation et montage ainsi que l’art de l’abatjour tissé et la réalisation d’une pagode. https://www.facebook.com/PetalesDeLumiere

– Laurence de Dortan, tapissier d’ameublement exposera les différents matériaux qu’elle utilise pour la réfection à l’ancienne des sièges (ressorts, différentes toiles, crin animal et végétal, etc.), les outils indispensables du travail du tapissier, une sélection de tissus d’ameublement, les différentes étapes de la réfection d’un siège grâce à un « écorché » de sa confection. Elle apportera une chaise en cours de réfection pour montrer les gestes du tapissier aux visiteurs. https://www.facebook.com/laurencededortantapissier

– G’dal Artisan dArt Créateur de sculptures polygonales présentera plusieurs pièces originales ayant été créées par ses soins et réalisées en différentes matières (papiers “haut de gamme”, tissus et métaux en feuilles). Il avancera “en direct” le chantier numérique d’une de ses pièces en cours en suivant les étapes de la “conception-3D” https://www.facebook.com/G.dal.MetteurEnPlis

– Marie-Laure David, Bijoux lula*belle, Créatrice de bijoux en laiton galvanisé et acier inoxydable avec application d’une résine aussi appelé « émaillage à froid ». www.lulabelle.fr https://www.facebook.com/bijouxlulabelle

– Aurore Marsaud, Atelier un Tour dans mon Sac https://www.facebook.com/profile.php?id=100063092566477

– Pascal Havot, Atelier HP Création Créateur de Luminaires https://www.facebook.com/hpcreationsatelier

– Emmanuelle Laloum Atelier Cosmic Wooed Créations, dentelles sur bois Champtourner

– Nadège Kucharski, Ateliers Les Green Modeuses,couture et créations textiles.

Cette édition 2023 sera marquée par des actions spécifiques dédiées aux plus jeunes.

