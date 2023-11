Scène ouverte Le parvis des arts Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Scène ouverte Le parvis des arts Marseille, 15 décembre 2023, Marseille. Scène ouverte Vendredi 15 décembre, 19h30 Le parvis des arts Entrée libre Vous êtes passionnément animé par la scène ? Ou peut-être curieusement attiré par elle ? Ou alors vous avez sagement envie de la contempler ? Qui que vous soyez, vous êtes chaleureusement invité à tenter l’expérience de la Scène Ouverte que nous organisons le Vendredi 17 Novembre au Parvis des Arts ! Au programme éloges, discours, poèmes, chants, etc… Mise à l’honneur de l’art oratoire sur une durée de 5 minutes.

Merci de nous informer de votre venue Vous ne pouvez pas le 17 Novembre mais vous avez pourtant très envie de venir ? C’est pas grave, vous pouvez venir à la prochaine Scène Ouverte le 15 décembre ou même encore après car nous en organisons tous les mois (dates de 2024 à préciser).

Le parvis des arts 8 rue Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

