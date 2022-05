Le Parvis: Conférence de Marie Naranjo “Signer avec bébé”, 1 juin 2022, .

Le Parvis: Conférence de Marie Naranjo “Signer avec bébé”

2022-06-01 18:30:00 – 2022-06-01

Se servir de ses mains pour communiquer avec son bébé et créer des liens plus forts avec son enfant !

La plupart des enfants désirent parler vers l’âge de 8/9 mois, à cet âge, il leur est impossible de répéter des mots pour

se faire comprendre. Par contre, les bébés sont capables d’imiter des gestes, une vingtaine de signes vont leur

permettre d’exprimer ce qu’ils ressentent, leurs besoins, leurs envies.

Une relation plus sereine s’installe entre parents – enfants.

Marie Naranjo, formatrice en communication bienveillante et en intelligence émotionnelle, formée à la méthode “Signer

avec bébé” vous parlera de cette communication gestuelle bienveillante.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par