avec Marta Izquierdo Munoz Le Parvis, centre commercial Le Méridien, 1er étage, route de Pau, 65420 Ibos, Ibos (65) Route de Pau Centre Commercial Le Méridien Le Parvis, centre commercial Le Méridien, 1er étage, route de Pau, 65420 Ibos, 65420 Ibos, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/39640 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] La chorégraphe espagnole, Marta Izquierdo Munoz, accompagnée d’un DJ, de deux danseurs « ambianceurs » et d’invités surprises nous entraîne dans un bal décalé ! Nous découvrirons le plaisir de se mettre en mouvement sur des musiques venues du monde entier et couvrant plusieurs de ces dernières décennies.Un grand plongeon joyeux et libérateur dans toutes les danses : du Krump au popping, du madison au twerk, des danses de salon aux danses urbaines, danse traditionnelle occitane, il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles. source : événement Bal Pop de la chorégraphe Marta Izquierdo Munoz publié sur AgendaTrad

