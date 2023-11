Marché de Noël du Partenariat Le Partenariat – Centre Gaïa Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Marché de Noël du Partenariat Le Partenariat – Centre Gaïa Lille, 16 décembre 2023, Lille. Marché de Noël du Partenariat Samedi 16 décembre, 14h00 Le Partenariat – Centre Gaïa Entrée libre et gratuite. ✨ Venez célébrer la magie de Noël avec Le Partenariat lors de la troisième édition de son Marché de Noël ! Rendez-vous le samedi 16 décembre de 14h à 18h au 71 rue Victor Renard à Lille. Nous sommes ravis de vous inviter à cette journée festive, où l’esprit de Noël se mêlera à la diversité culturelle et artisanale. Voici ce qui vous attend : ️ Explorez une variété de stands associatifs et artisanaux proposant des trésors uniques et faits main, parfaits pour vos cadeaux de fin d’année. ️ Plongez dans l’excitation d’un escape game captivant qui mettra à l’épreuve vos compétences de résolution d’énigmes et vous permettra d’en apprendre plus sur le Sénégal. Imprégnez-vous de l’ambiance chaleureuse en visitant nos décors sénégalais, une immersion culturelle qui éveillera vos sens et enrichira votre expérience du marché. Soyez nombreux.ses à partager ce moment spécial avec nous, entre rires, découvertes et partage. Le Marché de Noël du Partenariat promet d’être une journée inoubliable pour toute la famille. Le Partenariat – Centre Gaïa 71 rue Victor Renard, 59000 LILLE Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 0320537676 https://www.lepartenariat.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Partenariat - Centre Gaïa Adresse 71 rue Victor Renard, 59000 LILLE Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Le Partenariat - Centre Gaïa Lille latitude longitude 50.611278;3.065196

Le Partenariat - Centre Gaïa Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/