Jeudi du Partenariat – Jeu de rôle « Eau & défis » Jeudi 7 décembre, 18h30 Le Partenariat – Centre Gaïa Gratuit, sur inscription.

La cinquième édition des Jeudis du Partenariat arrive ! Elle aura lieu le jeudi 7 décembre à 18h30 ! L’occasion de découvrir les enjeux et défis liés à l’eau en Afrique au travers d’un jeu de rôle !

Pour cette édition, des étudiant.e.s du parcours RICI (Relations interculturelles et coopération itnernationale) de l’Université de lille se sont joints à nous pour vous proposer un jeu de rôle autour de l’eau et de ses défis en Afrique.

Dans le cadre de nos projets de solidarité internationale, nous oeuvrons à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, l’assainissement et la gestion durable des ressources en eau. Nous travaillons en collaboration avec des partenaires locaux afin de mettre en place des solutions répondant aux défis liés à l’eau, contribuant ainsi au bien-être des communautés et à la préservation de l’environnement.

Ce Jeudi du Partenariat aura lieu dans nos locaux situés au : 71 rue Victor Renard, 59000, LILLE

La soirée est gratuite, sur inscription : https://cutt.ly/JLP-7-12

Le Partenariat – Centre Gaïa 71 rue Victor Renard, 59000 LILLE Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 0320537676 https://www.lepartenariat.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

