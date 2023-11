« Le Parrain » de Francis Ford Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Le Parrain » de Francis Ford Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 13h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant

Découvrez la plus belle trilogie du cinéma sur grand écran. Samedi 18 Novembre, (re)découvrez la plus belle trilogie du cinéma en intégralité et présentée par le journaliste Lucas Aubry ! En 1945, à New York, les Corleone sont une des 5 familles de la mafia. Don Vito Corleone, `parrain’ de cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, `parrain’ de la famille Tattaglia, propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils,y est quant à lui favorable. Afin de traiter avec Sonny, Sollozzo tente de faire tuer Don Vito, mais celui-ci en réchappe. Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/707209570928036?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://maxlinder.com/evenements/le-parrain-de-francis-ford-coppola-la-trilogie-complete-565

Cinéma Max Linder Panorama Adresse 24 boulevard poissonnière Ville Paris

Cinéma Max Linder Panorama Paris Paris