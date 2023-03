« Loyal-Auguste » de Gilles Defacques Le Parloir, 19 mai 2023, Queaux.

« Loyal-Auguste » de Gilles Defacques Vendredi 19 mai, 19h00 Le Parloir Entrée libre

Gilles Defacque, auteur et metteur en scène, est l’ancien directeur du Prato, Théâtre International de Quartier à Lille et Pôle National Cirque.

« LOYAL-AUGUSTE »

(A quoi pensent les pommes quand elles tombent ?)

Textes, mise en jeu, interprétation : Gilles Defacque

Avec : Gilles Defacque et Jean Boissery

Regard complice : Jacques Motte

C’est écrit comme un jeu (presque) oulipien. Tous les jours, avant, pendant la confinade, un dialogue face à l’agression virale, face à l’agression tout court, face à ce qui leur arrive à nos deux clowns sous le chapiteau très (Co)vidé ! Ils entrent et sortent sur la piste, mais une piste de rêve… Ils sont toujours en train de préparer le spectacle qu’ils doivent donner dans la journée. Ce sont des duettistes. Il y a le supérieur et l’inférieur, il y a celui qui sait ou qui croit qui sait Monsieur Loyal et il y a Auguste… L’Auguste Gilles Defacque et un Loyal, le comédien Jean Boissery, rencontré pendant « Les Barbares » mis en scène par Eric Lacascade. Des retrouvailles.

Des années que Gilles Defacque travaille ces dialogues.

De l’écrit à l’oral, tout une mise en clown !

« Je voudrais que l’oral fasse suer l’écrit » (Eulalie, mai 21)

« Quelque part Dans le silence Tombe une pomme » (Louis Calaferte, Haïkai du jardin)

Production le Prato – Théâtre International de Quartier Pôle National Cirque Lille avec le soutien du Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Région Hauts-de-France

Le Parloir 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « leparloirdeqeaux@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-19T19:00:00+02:00 – 2023-05-19T20:30:00+02:00

2023-05-19T19:00:00+02:00 – 2023-05-19T20:30:00+02:00

Parloir Gilles Defacque