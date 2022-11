Le Parloir de Queaux « Spécial Noël » Le Parloir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Le Parloir de Queaux « Spécial Noël » Le Parloir, 28 décembre 2022, Queaux. Le Parloir de Queaux « Spécial Noël » Mercredi 28 décembre, 15h00 Le Parloir

Pour fêter Noël, le Parloir vous propose un après-midi de lectures pour petits et grands, avec en invités d’honneur les enfants de l’école de Queaux | Gouëx | Persac et Benoit Arrignon. Le Parloir 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Pour fêter Noël, le Parloir vous propose un après-midi de lectures pour petits et grands, avec en invités d’honneur les enfants de l’école de Queaux | Gouëx | Persac et Benoit Arrignon.

