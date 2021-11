Villeurbanne Deux lieux à Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Le Parlement Deux lieux à Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Parlement Deux lieux à Villeurbanne, 20 mai 2022, Villeurbanne. Le Parlement

du vendredi 20 mai 2022 au mercredi 25 mai 2022 à Deux lieux à Villeurbanne Le Parlement est un travail d’écriture, de mise en voix, et de mise en lien avec des collégien.ne.s et des lycéen.ne.s. La restitution se tiendra dans un espace éphémère implanté dans la ville. Deux lieux à Villeurbanne Rue Francis de Pressensé Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Deux lieux à Villeurbanne Adresse Rue Francis de Pressensé Ville Villeurbanne lieuville Deux lieux à Villeurbanne Villeurbanne