LA RÉUNION LÉ LA au festival des Vieilles Charrues à Carhaix (29) Le Park Carhaix-Plouguer, 13 juillet 2023, Carhaix-Plouguer.

La Réunion Lé la (La Réunion est représentée en créole) avec:

THE BEAT CLUB Basé sur l’île de la Réunion, THE BEAT CLUB est l’un des plus ancien et plus actif collectif d’artistes liés aux musiques électroniques de l’océan indien, dont les événements ont été référencés dans le guide des meilleurs fêtes de France de Trax magazine.

RAVIN’ RAVINE, est un jeune collectif multi-artistique Réunionnais, qui investit le temps d’une nuit les couloirs naturels des eaux pluviales de la Réunion, que l’on appelle les Ravines et qui étaient autrefois des lieux de rencontre sociale et musicale pour la population locale.

Les artistes représentants de ces deux collectifs seront:

Pour The Beat Club:

Cyrilman

Agnesca

Pour Ravin’Ravine:

Solstice

Dj Ridou

Le Park 29270 Carhaix Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.vieillescharrues.asso.fr/programmation/#/detail/ScheduleItem:68a40e85-8141-4200-9544-f916c14bbec9 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T13:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

avec les collectifs The beat Club et Ravin’ Ravine