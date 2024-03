Le Paris Loves Vinyl vient à nos oreilles à l’Espace Reuilly Espace Reuilly Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Prix : 6,50 €

Référence des Conventions de vinyles en France et un des plus beaux RDV internationaux, cette 12ème édition du Paris Loves Vinyl aura lieu le dimanche 3 mars, avec son lot de belles surprises !

Le plus gros rassemblement dédié au vinyle de France et un des principaux d’Europe attire plus de 3000 visiteurs

à chaque édition, majoritairement une clientèle jeune, de plus en plus féminine, qui côtoie les amateurs avertis.

Objet culte revenu il y a une dizaine d’années, le vinyle a détrôné les ventes de CDs et s’impose comme un objet

de collection, une pochette que l’on touche, un expérience immersive à part entière de par le rituel de l’écoute.

100 000 vinyles, 70 vendeurs, 8 DJs

Cette année encore, plus de 100 000 vinyles, 70 vendeurs, 8 DJs qui se relayent pour partager leurs plus belles sélections. La crème des vendeurs français et étrangers seront présents, avec à chaque fois de nouveaux exposants…

Une sélection d’exposants

Nous avons sélectionné les meilleurs vendeurs qui correspondent aux attentes de cet événement. Plus de 70 professionnels et passionnés ont répondu présent, avec un certain nombre de labels français productifs, des magasins dynamiques, de très gros diggers reconnus dans le milieu du disque et de nombreux vendeurs étrangers venant de toute l’Europe, mais aussi du Brésil, Japon…

Des références musicales riches et variées

Tous les styles de musique seront représentés : Jazz, Soul, Disco, Funk, Tropical, Brazil, Latin, Reggae, Afro, Illustrations, Soundtracks, House, Musique électronique, Hip Hop, Rnb, Avant Garde, Synthe Pop, New Wave, Italo, Rock, Pop, Psyché, Prog, Hard Rock, Métal, Punk, Blues, Folk, Classique, World, etc, sur tous les formats : LPS et 45, 10″, 12″ ».

Espace Reuilly 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012

Contact : https://www.billetweb.fr/paris-loves-vinyl-12-100000-vinyles

