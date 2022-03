Le Paris impérial : visite guidée sous Napoléon Catégorie d’évènement: île de France

Les grands travaux d’Haussmann, un demi-siècle après le Ier Empire, ont un peu fait oublier que Napoléon consul, puis empereur, s’intéressa de très près à notre capitale et la dota d’un grand nombre de créations techniques et monumentales : réseau des égouts, approvisionnement en eau, nouveaux cimetières, mais surtout de nombreux édifices, lieux de pouvoir et de prestige : Arcs de Triomphe, colonnes, grand axe est-ouest de paris, fontaines, aménagement du Louvre, etc. Lorsqu’on évoque ou que l’on admire ces monuments, on oublie la plupart du temps que leur construction a souvent été sous-tendue par l’obsession de Napoléon Bonaparte pour un mystérieux symbolisme, sans doute rapporté d’Egypte après la campagne de 1798. Ce parcours nous conduira à déchiffrer leur signification, dans les reflets de la gloire impériale, au travers de « la première capitale de l’Univers » (ce sont ses propres mots), de la rue de Rivoli à la Madeleine, en passant par quelques beaux hôtels particuliers. Cette visite sera également l’occasion de revenir sur le personnage complexe qu’est Napoléon, sa vie, ses réformes, ses victoires comme ses défaites militaires, son exil à Sainte-Hélène… Une balade passionnante au cœur de l’Histoire de France. Contact : contact@sous-les-paves.com https://www.sous-les-paves.com/produit/le-paris-imperial-visite-sous-napoleon/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr Balade;Histoire;Loisirs

