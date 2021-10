Le Paris hanté – visite inédite spéciale Halloween Église Saint-Martin-des-Marais, 29 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 19h à 21h

Le samedi 30 octobre 2021

de 19h à 21h

Le dimanche 31 octobre 2021

de 19h à 21h

C’est Halloween ! Une fois par an, les fantômes et les morts sortent de leurs tombes et viennent à votre rencontre, pauvres mortels, pour une balade dans le Paris de l’épouvante. Suivez le Grand Veneur, cet étrange cavalier noir qui a convoqué pour vous les créatures les plus terrifiantes.

Du Marais à l’Île de la Cité, vous rencontrerez sorcières, empoisonneuses, dangereux criminels échappés de la Bastille et autres fantômes qui hantent les ruelles étroites et obscures de la capitale. C’est la face la plus sombre de la Ville Lumière qui se dévoile ce soir-là. Et pour célébrer dignement cette nuit d’Halloween, vous terminerez dans l’une des plus vieilles auberges de Paris, repère d’un célèbre brigand qui vous fera déguster sa liqueur favorite ainsi que de drôles de friandises tout droit venues du royaume des Morts.

À l’issue de cette visite théâtralisée et musicalisée, un concours de déguisement (facultatif) élira le plus monstrueux d’entre vous. Macabres surprises à gagner !

Et si vous le souhaitez, vous pourrez prolonger la soirée en compagnie des créatures du Paris hanté et partager avec la troupe un menu spécial Halloween (dîner sur réservation par mail, non inclus dans le prix de la balade).

Alors, oserez-vous participer à cette soirée inoubliable ?

Église Saint-Martin-des-Marais 36 rue Albert Thomas Paris 75010

Contact :Sous Les Pavés contact@sous-les-paves.com https://www.sous-les-paves.com/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr/ https://twitter.com/souslespavescom contact@sous-les-paves.com

