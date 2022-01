Le Paris des écrivains américains. 1919-1939. La « génération perdue ». Catégorie d’évènement: île de France

Le Paris des écrivains américains. 1919-1939. La « génération perdue »., 8 février 2022, . Date et horaire exacts : Le mardi 08 février 2022

de 17h00 à 18h30

gratuit

Conférence par Ralph SCHOR, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nice – Sophia Antipolis, en association avec la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, de nombreux écrivains américains affluèrent à Paris. Parmi ces quelque 200 artistes figuraient des jeunes qui accédèrent ensuite à la notoriété, ainsi Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Henry Miller, John Dos Passos, Ezra Pound, Anaïs Nin… Ce groupe fut nommé la « génération perdue ». Cette perte était subie par les États-Unis que tous critiquaient plus ou moins. Ils reprochaient à leur patrie sa jeunesse vue comme un facteur de superficialité culturelle, son matérialisme, son intolérance synonyme d’ordre moral, son puritanisme, son racisme dans le cas des noirs victimes de la ségrégation. Tous les écrivains américains se réjouissaient de trouver à Paris les témoignages d’un passé prestigieux, une vie artistique et littéraire intense, une grande liberté en matière d’idées et de mœurs, liberté dont ils jouirent parfois jusqu’à la licence et à d’audacieuses transgressions. Ils entretinrent une très riche vie de relations dans les cafés de Montparnasse, les rues du Quartier latin, les librairies comme Shakespeare and Compagny de Sylvia Beach, les salons tels ceux de Natalie Barney et de Gertrude Stein. Ils trouvèrent à Paris des sources d’inspiration originales, définirent de nouvelles manières d’écrire, prirent conscience de leur identité profonde. Pour chacun l’exil se révéla fondateur. Contact : inscriptions@shpif.fr http://www.shpif.fr/ https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ Concert;Loisirs;Nature

Date complète :

2022-02-08T17:00:00+01:00_2022-02-08T18:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le Paris des écrivains américains. 1919-1939. La « génération perdue ». 2022-02-08 was last modified: by Le Paris des écrivains américains. 1919-1939. La « génération perdue ». 8 février 2022

Paris