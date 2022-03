Le Paris des Alchimistes – visite ésotérique, 2 avril 2022, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 15h00 à 17h30

Le mercredi 04 mai 2022

de 19h00 à 21h30

Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 17h30

payant

Depuis l’Egypte ancienne, des mystères du Moyen-Age et jusqu’à nos jours, Paris est un haut-lieu de la magie et des sciences occultes. En suivant votre guide Guillaume, conteur et hypnotiseur, vous apprendrez comment trouver la pierre philosophale, décrypter la langue des oiseaux et opérer la transmutation de l’âme et du cœur. Vous découvrirez les secrets inscrits dans le verre et dans la pierre des plus anciens bâtiments de Paris.

Cette visite vous dévoilera l’histoire des alchimistes, ces magiciens des temps anciens qui ont inspiré de grandes œuvres, de Victor Hugo à Harry Potter. Apprentis alchimistes, suivez le chemin initiatique tracé jadis par Nicolas Flamel, et laissez-vous conter les enseignements philosophiques de Maître Albert dans le Quartier Latin. Tel Saint Michel, apprenez à maîtriser le dragon, la part sombre qui sommeille en vous. Laissez-vous entraîner dans une quête ésotérique, philosophique et passionnante, pleine d’histoire et de magie.

Contact : contact@sous-les-paves.com https://www.sous-les-paves.com/produit/paris-cite-alchimique/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Balade;Histoire;Loisirs

Date complète :

2022-04-02T15:00:00+01:00_2022-04-02T17:30:00+01:00;2022-04-14T15:00:00+01:00_2022-04-14T17:30:00+01:00;2022-05-04T19:00:00+01:00_2022-05-04T21:30:00+01:00