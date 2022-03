Le Paris de Molière : visite guidée, 12 mars 2022, .

“ C’est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ” (La Critique de l’Ecole des femmes – Molière). Pour célébrer le 400e anniversaire de sa naissance, c’est la vie de notre plus grand homme de théâtre que nous évoquerons au cours de cette promenade, avec ses joies et ses peines, ses succès, ses amours, sa maladie et sa disgrâce auprès du roi, de l’église où il fut baptisé jusqu’au lieu de sa mort.

Nous remonterons aux origines du théâtre à Paris, en démarrant au Pont-Neuf. Nous évoquerons différentes étapes de sa vie, entre l’Hôtel de Bourgogne, les DEUX maisons natales de Molière (la vraie et la fausse), ou encore la patibulaire Croix-du-Trahoir où il joua, enfant, avec le vrai Cyrano de Bergerac. Nous découvrirons les lieux où il vécut jusqu’à sa dernière demeure, en passant par L’Hôtel du Petit-Bourbon, la salle des Cariatides et le Palais-Royal où il donna la comédie. C’est au travers de multiples anecdotes que nous revivrons la vie des comédiens et des gens de théâtre au grand siècle.

Une belle découverte de Paris à travers la vie de Jean-Baptiste Poquelin, devenu notre célèbre Molière national.

