Le Paris de la modernité (1905-1925) Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Du mardi 14 novembre 2023 au dimanche 14 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 13 à 15 euros

Après « Paris Romantique (1815-1858) » et « Paris 1900, la Ville spectacle », le Petit Palais consacre le dernier volet de sa trilogie au « Paris de la modernité ».

Tout au long du premier quart du XXe siècle, Paris continue plus que jamais d’attirer les artistes venus du monde entier et constitue le foyer d’un formidable rayonnement culturel. Paris est au cœur de l’innovation et de « ce qui se fait ». L’exposition illustrera comment Paris a réussi une fois de plus à maintenir cette position dans les premières décennies du XXe siècle en dépit de la recomposition de l’échiquier international.

Ambitieuse, inédite et trépidante, cette exposition aborde avec originalité cette période fascinante, en faisant ressortir les ruptures et les géniales avancées tant artistiques que technologiques. Une large place sera faite aux femmes, dont le rôle majeur à cette époque est trop souvent oublié.

À travers la mode, le cinéma, la photographie, la peinture, la sculpture, le dessin, mais aussi la danse, le design, l’architecture et l’industrie incarnant cette modernité à l’œuvre, l’exposition donne ainsi à vivre et voir la folle créativité de ces 1905-1925 ; période où Paris brille d’une aura artistique et culturelle, qui continue aujourd’hui de nous éblouir.

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/

Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BPK Félix Vallotton, Portrait d’Aïcha Goblet, 1922