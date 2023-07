Le Paris de Gustave Eiffel (1832-1923) Cité de l’architecture & du patrimoine Paris, 26 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 26 juillet 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 6 à 9 euros

La célébration du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel est l’occasion de mettre en lumière ces projets et de dévoiler l’héritage laissé par l’illustre ingénieur et entrepreneur dans le paysage de Paris.

Face à la tour de 300 mètres, chef d’œuvre architectural, symbole de la Ville Lumière et de la France dans le monde, cet accrochage faisant dialoguer la grande dame et la statue de la Liberté, dévoilera les différentes facettes de l’entrepreneur, de l’ingénieur et du scientifique Gustave Eiffel. L’homme s’est engagé dans les plus grandes avancées architecturales, technologies et industrielles de son temps : expositions universelles, grands magasins, usines, métro, grande hauteur, grande portée, nouveaux matériaux, préfabrication, ponts, charpentes métalliques…

Imprimés, photographies, outils numériques, objets et maquettes seront mis en scène afin d’évoquer la vie parisienne d’Eiffel, ses ateliers, ses collaborateurs, ses réalisations et son apport à la modernité de la capitale.

Cité de l’architecture & du patrimoine 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

Contact : https://www.citedelarchitecture.fr/fr

© CAPA/MMF/Bérangère Lomont La tour de trois cents mètres en construction, 1888-1889. Photographies tirées de Gustave Eiffel, La Tour de trois cents mètres, Paris, Société des imprimeries Lemercier, 1900