jeudi 3 mars à 18h, salle des mariages de la Mairie du 17ème. 1er étage. Réservation indispensable. Paris a toujours été au centre de l’œuvre d’Aragon et le lieu incontournable de ses passions. Depuis son enfance à Neuilly, et l’enfance avenue Carnot; le temps du surréalisme dans les années vingt et les déambulations nocturnes à Pigalle, Montmartre ou Montparnasse, jusqu’à ses habitations successives avec Elsa : rue Campagne Première, rue de la Sourdière ou rue de Varenne… Paris, présent à chaque coin de ses écrits poétiques ou romanesques. C’est à ce voyage dans Paris que Jean-Paul Schintu, comédien vous convie en suivant le poète au gré des pérégrinations et des formes poétiques successives auxquelles il s’est soumis. Le Mauvais Plaisant est une partie d’un ensemble plus vaste, « La Défense de l’Infini » écrit au début des années 20, en plein surréalisme, détruit par Aragon à Madrid en 1928 sous le regard indifférent de Nancy Cunard, et dont il ne reste que quelques fragments. Ce texte raconte les virées de l’auteur dans le Paris nocturne de cette époque entre Montmartre et Pigalle, souvent en compagnie de Michel Leiris ou André Breton. C’était un jeu risqué où se mêlaient des rencontres improbables, des amours périlleuses, parfois des homicides… tout ce manège de la nuit, excitant et dangereux au milieu des prostituées, des macs, des artistes en goguette, et des fêtards de tous bords ; des gens qui s’amusent, d’autres qui s’ennuient, et certains qui se cachent… Le Paysan de Paris chante tiré de « En étrange pays dans mon pays lui-même » : poème de Résistance, conçu pendant l’hiver 41/42, qui renvoie par son titre et son ampleur à cet autre Paysan de Paris des années 20; Paris se trouve consacrée ville de toutes les souffrances et de toutes les libertés. Bibliothèque Batignolles 18, rue des Batignolles Paris 75017

