Le mardi 7 septembre 2021

de 11h à 13h

Flora Delalande, poète et Alice Ïfergan-Rey, conteuse, vous guideront à travers les ruelles, les jardins et recoins secrets du 15ème arrondissement, pour une déambulation pleine d’émerveillement et de malice. Savez-vous pourquoi le laurier ne perd jamais ses feuilles, où se réunissaient les ouvriers de la Tour Eiffel et comment on inventa un jour la montre à gousset ? Avez-vous déjà entendu les rosiers chuchoter des mots d’amour ? Toutes ces merveilleuses histoires qui se cachent dans le dédale de notre Paris, nous vous les partagerons, en anecdotes ou en poésie. La visite sera clôturée par un déjeuner convivial dans un lieu magique et insolite en compagnie des deux artistes ! -Jauge limité : réservation obligatoire Animations -> Visite guidée Eglise Notre-Dame-du-Travail 59 rue Vercingétorix Paris 75014

13 : Gaîté (262m) 13 : Pernety (413m)

Contact : leshirondelles@lilo.org

2021-09-07T11:00:00+02:00_2021-09-07T13:00:00+02:00

