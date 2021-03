LE PARIS COMMUNARD ! Place de la Commune, 26 mai 2021-26 mai 2021, Paris.

Les visites du Paris communard permettent d’appréhender de manière ludique et originale l’histoire et l’œuvre de la Commune de 1871 à Paris.

Le parcours communard commencera place de la Commune de Paris 1871, au sommet de la Butte-aux- Cailles, à quelques dizaines de pas du siège de l’association. Il évoquera l’héroïque défense des fédérés du XIIIe arrondissement commandés par le général polonais Wroblewski. Parmi les élus de la Commune du 13e arrondissement, figurait l’ouvrier immigré hongrois Léo Fränkel qui a fait fonction de ministre du Travail de la Commune.

Créée en 1882 par les communards de retour d’exil, l’association des Amies et Amis de la Commune de Paris (1871) est la plus ancienne des organisations du mouvement ouvrier français. Elle perpétue les idéaux de la Commune et fait connaître son œuvre.

Promenades d’1h30 sur réservation uniquement. Rendez-vous sur l’esplanade du centre commercial Italie 2.

Place de la Commune Place de la Commune Paris 75013

Contact :Les Amies et Amis de la Commune https://www.commune1871.org/ jeanlouis.guglielmi@gmail.com

