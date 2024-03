Le Paris Café Festival, de retour au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris, samedi 9 mars 2024.

Du samedi 09 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Le temps d’un week-end seulement, le monde du café se réunit sous un même toit.

Rendez-vous incontournable des amoureux de cafés, le Paris Café Festival a pour objectif de faire découvrir les richesses du café de spécialité et fédérer une véritable communauté qui à chaque édition honore la culture-café. « Le consommateur est devenu plus exigeant, tant au niveau du goût et de la traçabilité, ce qui explique la montée en puissance du café de spécialité, ce café de grande qualité pour lequel toute la chaîne de production est soignée. » précise Stéphanie Magnani, co-fondatrice du Paris Festival Café. L’édition 2024 est une excellente occasion de découvrir tout ce processus, du grain à la tasse.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SCA : 2 ÉPREUVES INÉDITES

Comme chaque année, le Paris Café Festival accueille des épreuves des championnats de France de Café, organisées par la section française de la Specialty Coffee Association (SCA).

CHAMPIONNAT BARISTA FRANCE

Le concours promeut l’excellence dans le café et l’avancement de la profession de Barista. Les participants devront préparer chacun 4 espressos, 4 boissons lactées et 4 boissons signature originales selon des normes rigoureuses, le tout en 15 minutes !

CHAMPIONNAT COFFEE IN GOOD SPIRITS FRANCE

Une épreuve unique à découvrir pour la première fois au Paris Café Festival ! Cette compétition mixe les compétences de barista et de barman bien au-delà du traditionnel Irish Coffee et se déroule en 3 parties.

LE TOURNOI ROAST MASTERS

Avant-gardiste, cette compétition avait enflammé la précédente édition. Elle célèbre les meilleurs torréfacteurs de la planète avec 7 épreuves inédites à un rythme effréné et des éliminations immédiates.

L’ESPACE FOOD

Grande nouveauté de cette édition, un espace inédit dédié à la food est à découvrir ! Les visiteurs pourront déguster de nombreuses douceurs, toujours autour d’un café bien chaud.

CUPPING ZONE

Vivez une aventure olfactive aux quatre coins du monde : profitez des sessions de Cupping pour découvrir toute la richesse et la complexité aromatique des cafés de spécialité, durant tout le Festival.

COFFEE TRAIL

Un parcours qui guidera les visiteurs à travers Le Paris Café Festival, en soulignant les expériences et les animations à ne pas manquer.

LE WATER BAR BRITA

Fournisseur d’eau officiel du Paris Café Festival, Brita fournit aux exposants des profils d’eau adaptés à chaque mode d’extraction, afin que les festivaliers puissent déguster des cafés sublimés. Pour les essayer et discuter eau filtrée autour d’un verre d’eau ou d’un café, arrêtez-vous au Water Bar BRITA.

TRUE ARTISAN CAFÉ BY LA MARZOCCO

True Artisan Café met à l’honneur le travail d’artisans indépendants. Une expérience incontournable à vivre sur le stand La Marzocco et offerte à tous les coffee lovers.

LE VILLAGE TORRÉFACTEURS BY LA MARZOCCO

Le Village des Torréfacteurs par La Marzocco est de retour comme chaque année à Paris, avec les meilleurs cafés de spécialité extraits sur des La Marzocco Linea Mini. Goutez-les sans modération et ramenez vos préférés à la maison pour développer vos dons de barista.

L’EXPÉRIENCE DE’LONGHI

Cette année encore, De’Longhi participe au Paris Café Festival. Venez découvrir leur passion pour le café et leur savoir-faire italien autour d’une expérience inoubliable. Plongez dans l’univers envoûtant du café et vivez une expérience exceptionnelle aux côtés de nos experts Baristas De’Longhi.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003

Contact : contact@cafestival.fr https://www.pariscafefestival.com/Tickets/Sessions

