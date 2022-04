Le pari d’en rire Théâtre du Lavoir Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Le pari d’en rire Théâtre du Lavoir, 13 mai 2022, Menton. Le pari d’en rire

Théâtre du Lavoir, le vendredi 13 mai à 20:30

Cie une Petite voix m’a dit Danielle Bonito Sales (chant, jeu, flûte traversière), Caroline Fay (chant, jeu, ukulélé), Dominique Glory (piano, jeu, chant), Sabine Venaruzzo (chant, jeu, mélodica basse) ARRANGEMENTS ET DIRECTION MUSICALE-Benjamin Laurent MISE EN SCENE-Jean Jacques Minazio Les 4 Barbu(e)s sont de retour avec un nouvel opus « LE PARI D’EN RIRE » ! Elles chantent le monde qui ne tourne pas rond avec un humour et des voix irrésistibles. Plein Tarif :15 € Tarif réduit: Moins de 18 ans, Plus de 65 ans, Membres et élèves du lavoir, Demandeur d’emploi, étudiant, handicapé adulte… :12 € Enfants (moins de 12 ans) :7 € Invitation: ATTENTION, Sous réserve de présentation d’un justificatif. (Cartes d’élèves adultes valable, confirmation d’invitation compagnie ou programmateur…) : 0 € (Les 4 barbues) Théâtre du Lavoir 63 boulevard du Fossan 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Théâtre du Lavoir Adresse 63 boulevard du Fossan 06500 Menton Ville Menton lieuville Théâtre du Lavoir Menton Departement Alpes-Maritimes

Théâtre du Lavoir Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Le pari d’en rire Théâtre du Lavoir 2022-05-13 was last modified: by Le pari d’en rire Théâtre du Lavoir Théâtre du Lavoir 13 mai 2022 Menton Théâtre du Lavoir Menton

Menton Alpes-Maritimes