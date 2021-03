Paris Paris Le pari de La Commune Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au 17 rue de la Fontaine-au-Roi, à l’emplacement de la dernière barricade, la compagnie Ombre en Lumière, soutenue par la Mairie du 11e arrondissement, vous fera revivre, à l’occasion d’une représentation, les idées et les combats de la Commune. 150 ans après sa chute, jour pour jour, lieu pour lieu, le metteur en scène Gabriel Debray, en collaboration avec Catherine Couronne — artiste de rue aguerrie, reconstituera la dernière barricade de la Commune de Paris, le 28 mai, au 17 rue de la Fontaine au Roi. Cette création originale en trois tableaux fera revivre les 72 jours de cette insurrection populaire, au cours de laquelle les Parisiennes et les Parisiens montèrent « à l’assaut du ciel » et jetèrent les bases d’une République à la fois démocratique et sociale.

En mots, en images et en action, ce spectacle vous fera découvrir l’ensemble des revendications portées par les Communards et les idées pour lesquelles ils se sont battus ; un hommage (historique) aux nombreux Parisiens morts pour leurs convictions. Mise en scène : Gabriel Debray

Organisation : L’association Ombre en Lumière, une coproduction Art’R, en partenariat avec la Ville de Paris et la Mairie du 11e arrondissement. L’association Ombre en Lumière anime le théâtre Le Local, espace de création et d’actions culturelles, situé dans le 11e arrondissement, à Belleville, au cœur du quartier Fontaine-au-Roi. Lieu de l’évènement : 17 rue de la Fontaine-au-Roi (au croisement de la rue de la Pierre-Levée) Spectacles -> Autre spectacle 17 rue de la Fontaine-au-Roi Paris 75011

