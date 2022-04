Le Parfum de la ville – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Parfum de la ville – Visite guidée, 9 juillet 2022, Nantes. 2022-07-09

Horaire : 10:30 12:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.Et si l’identité d’une ville se définissait par les arômes qu’on y respire ?Cette donnée immatérielle marque l’imaginaire collectif et fait remonter les souvenirs d’enfance. Elle est une manière de vivre curieusement l’intimité de la ville. Trois parfumeurs renommés ont été invités par Le Voyage à Nantes à interpréter Nantes en un parfum. Durant l’été 2021, Nantais et visiteurs ont élu la création de Bertrand Duchaufour, mélange d’odeurs d’industries, de gourmandise, de rencontres entre le fluvial et le marin et de notes boisées… Le parcours, rythmé de surprises olfactives, retrace l’énergie vibrante et vivante de Nantes à travers les lieux qui ont inspiré ces “nez”. Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Centre-ville Nantes 44000

