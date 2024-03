Le parfum capiteux du jasmin – Danse indienne Odissi Théâtre Mandapa Paris, vendredi 22 mars 2024.

La danse Odissi est un style lyrique déployant sa poésie au gré de ses poses sculpturales et de ses métaphores inspirées par une nature généreuse et luxuriante. Vendredi 22 mars, 20h30 1

Mahina Khanum et ses meilleures élèves rendent hommage à ce style en présentant les grands classiques du répertoire.

L’Odissi est l’une des danses indiennes classiques réapparues au cours du XXe siècle et originaire de l’État d’Odisha. Son style est la traduction régionale des différentes danses indiennes qui, comme le bharata natyam se réfèrent aux dramaturgies antiques indiennes, dont un des textes clé est le Nâtya-shâstra. Ces danses s’inscrivent dans des pratiques anciennes de danses de l’Inde antique. Elles sont largement documentées, notamment par des vestiges archéologiques, temples, statues et monuments.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

