« Le Parfait Danser » – Musiques à danser du Moyen Âge à la Renaissance Temple du foyer de l’âme, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Une soirée festive sous le signe de la musique et de la danse !

Into the Winds vous propose une soirée unique à la découverte du son des instruments à vent et percussions du Moyen-Age et de la Renaissance ! A l’occasion de la sortie de son premier CD “Le Parfait Danser”, l’ensemble vous convie à un concert exceptionnel sur les traces des premières danses de l’histoire de la musique. Mêlant espaces et esthétiques très variés, ce spectacle jubilatoire ouvert aux curieux de tout âge témoigne plus que jamais de l’intemporalité de cet art !

Oeuvres de Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrosio, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht, Vincenzo Ruffo, Diego Ortiz, Pierre Attaingnant, Jean d’Estrées, et d’autres maîtres à danser anonymes du Moyen-âge et de la Renaissance.

Textes de Christine de Pizan, d’Antonio Cornazano, Pierre de Ronsard, Antonius Arena, Saint François de Salles…

DISTRIBUTION

Ensemble Into the Winds

Anabelle Guibeaud : chalemie, flûtes à bec

Adrien Reboisson : chalemie, bombardes, flûtes à bec

Marion Le Moal : bombardes, flûtes à bec

Rémi Lécorché : busine, trompette à coulisse, sacqueboute, flûtes à bec

Laurent Sauron : percussions

DURÉE

1h 15 sans entracte

Vente de CD à l’issue du concert.

Temple du foyer de l’âme 7B Rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

Contact : https://www.intothewinds.com/fr/ contact@intothewinds.com https://www.facebook.com/intothewinds/ https://www.facebook.com/intothewinds/ https://www.facebook.com/events/6086611581417699

Bertrand Pichène Ensemble Into the Winds