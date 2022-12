Le parcours théâtralisé « Le trésor de Narcissia » Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Le parcours théâtralisé « Le trésor de Narcissia » Bidart, 17 décembre 2022, Bidart. Le parcours théâtralisé « Le trésor de Narcissia »

Mairie de Bidart Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques Place Sauveur Atchoarena Mairie de Bidart

2022-12-17 18:00:00 – 2022-12-30 18:45:00

Place Sauveur Atchoarena Mairie de Bidart

Bidart

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Vous adorez les mystères ? Vous ne craignez pas les pirates ? Vous recherchez l’aventure ?

Alors vous êtes prêt à accompagner la capitaine Rosaria Sidnée Fucks-Bradit dans sa quête d’un trésor fabuleux. Enrôlez vous, soyez du voyage et partez vers le Lointain Océan Ultra Impossible du Sud. Parcours théâtral tout public – Du 17 au 30 décembre (sauf les 19, 24, 25 et 26 décembre)

Départ depuis la mairie – Durée 45 minutes selon la vaillance des matelots et moussaillons composant l’équipage. Réservation obligatoire (jauge limitée à 30 personnes). Vous adorez les mystères ? Vous ne craignez pas les pirates ? Vous recherchez l’aventure ?

Alors vous êtes prêt à accompagner la capitaine Rosaria Sidnée Fucks-Bradit dans sa quête d’un trésor fabuleux. Enrôlez vous, soyez du voyage et partez vers le Lointain Océan Ultra Impossible du Sud. Parcours théâtral tout public – Du 17 au 30 décembre (sauf les 19, 24, 25 et 26 décembre)

Départ depuis la mairie – Durée 45 minutes selon la vaillance des matelots et moussaillons composant l’équipage. Réservation obligatoire (jauge limitée à 30 personnes). +33 5 59 54 93 85 Service culture Sylvain Jolibois

Place Sauveur Atchoarena Mairie de Bidart Bidart

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Bidart Pyrénées-Atlantiques Place Sauveur Atchoarena Mairie de Bidart Ville Bidart lieuville Place Sauveur Atchoarena Mairie de Bidart Bidart Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidart Bidart Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidart/

Le parcours théâtralisé « Le trésor de Narcissia » Bidart 2022-12-17 was last modified: by Le parcours théâtralisé « Le trésor de Narcissia » Bidart Bidart 17 décembre 2022 Bidart Mairie de Bidart Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Bidart Pyrénées-Atlantiques