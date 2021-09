Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Le parcours Rose Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Le parcours Rose Biscarrosse, 3 octobre 2021, Biscarrosse. Le parcours Rose 2021-10-03 09:00:00 – 2021-10-03 14:00:00 Parking Triscos Avenue du Maréchal Lyautey

Biscarrosse Landes EUR 7 7 Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein propose de s’informer et se mobiliser. L’association “Les Roses d’Octobre” vous donne rendez vous pour le parcours Rose (Adultes et enfants). 8 à 10km de marche ou de VTT pour lutter contre la maladie. Activité coloriage de petits cœurs pour les enfants. Pesée du jambon, tombola, restauration et buvette sur place. Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein propose de s’informer et se mobiliser. L’association “Les Roses d’Octobre” vous donne rendez vous pour le parcours Rose (Adultes et enfants). 8 à 10km de marche ou de VTT pour lutter contre la maladie. Activité coloriage de petits cœurs pour les enfants. Pesée du jambon, tombola, restauration et buvette sur place. +33 6 65 35 85 91 Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein propose de s’informer et se mobiliser. L’association “Les Roses d’Octobre” vous donne rendez vous pour le parcours Rose (Adultes et enfants). 8 à 10km de marche ou de VTT pour lutter contre la maladie. Activité coloriage de petits cœurs pour les enfants. Pesée du jambon, tombola, restauration et buvette sur place. @villedeParis dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Parking Triscos Avenue du Maréchal Lyautey Ville Biscarrosse lieuville 44.3933#-1.16418