Un musée d’Histoire pour un patrimoine vivant :



Marseille se dote d’un musée d’Histoire en 1983. Véritable musée de site, il s’inscrit pleinement dans les aménagements du Centre Bourse dont le chantier permit aux archéologues de mettre au jour entre 1967 et 1983 les vestiges monumentaux de la cité grecque et romaine. Conservés in situ, ces vestiges forment une introduction idéale à la visite du musée.



En 2013, le Musée d’Histoire de Marseille rouvre ses portes dans un tout nouveau parcours muséographique, didactique et numérique, allant de la Préhistoire à nos jours. Cet ensemble patrimonial, musée et site, offre au public des clés de lecture pour comprendre la ville d’aujourd’hui et son évolution.



UN MUSÉE D’HISTOIRE, UN MUSÉE DE VILLE



Musée moderne et accessible à tous, il propose une offre culturelle innovante et pédagogique. Les dispositifs multimédia présents dans le musée, sur le site archéologique de la Bourse et à travers la ville – le long de l’ancienne voie grecque jusqu’au fort Saint-Jean – permettent aux visiteurs de partir à la rencontre de Marseille et de ses habitants d’hier et d’aujourd’hui. Les effets de la réalité augmentée, les reconstitutions en 3D, les ambiances sonores permettent d’embarquer dans une grande machine à voyager dans le temps.



2 600 ANS D’HISTOIRE EN 13 SÉQUENCES



Le parcours muséographique s’appuie sur deux idées fortes : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Partant de ces deux évidences, le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime reliant treize séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains.



Exposition virtuelle – Big Bang Bourse



Un parcours historique et ludique géolocalisé au coeur de Marseille, accessible gratuitement avec votre smartphone



Embarquez avec l’archéonaute pour un voyage insolite au coeur de Marseille et découvrez l’histoire incroyable du quartier de la Bourse, de l’Antiquité à nos jours.



Le quartier dit « de derrière la Bourse », aujourd’hui disparu, était délimité par le Cours Belsunce à l’est, La Canebière au sud, la rue de la République à l’ouest et la rue Colbert au nord.

Son histoire est marquée par plusieurs événements, qui ont bouleversé sa physionomie, depuis le percement de la rue Impériale en 1862 (actuelle rue de la République) jusqu’à sa totale destruction à la fin des années 1930.



Plongez dans un récit original et parcourez plus de 30 contenus audiovisuels en déambulant dans les rues du quartier de la Bourse.



Interviews, fictions, archives, témoignages, récits…

Application web réalisée par Tabasco Vidéo en partenariat avec le musée d’Histoire. Accessible sur https://bigbangbourse.com





Infos pratiques :



Pour profiter de cette expérience in-situ dans les meilleures conditions, vérifiez que la batterie de votre téléphone est chargée, que vous avez des datas en 4G, et munissez-vous d’un casque audio.



Vous pouvez naviguer librement dans les contenus ou choisir de les découvrir dans le sens du récit. Le point de départ se situe alors sur la Canebière devant le Palais de la Bourse.





▶ Chercheurs de Peste (séquence 13)

Jusqu’au 7 novembre 2021

Exposition en lien avec le colloque « Regards croisés sur les grands fléaux épidémiques, Loimos, Pestis, Pestes » proposé au musée du 27 octobre 2020 au 7 novembre 2021.

L’exposition-dossier « Chercheurs de peste à Marseille » met en valeur sous forme de films et d’une sélection d’objets les recherches scientifiques marseillaises dans le domaine archéologique et anthropologique.



▶ Marseille en temps de peste, 1720-1722

Du 8 octobre 2021 au 30 janvier 2022

Cette exposition portera sur la vie quotidienne, les interventions des pouvoirs publics, du pouvoir religieux et du monde médical, en prenant appui sur les travaux connus et d’autres plus inédits comme la thèse de Fleur Beauvieux « Expériences ordinaires de la peste. La société marseillaise en temps d’épidémie (1720-1724) « .

Elle présentera une centaine d’objets : œuvres d’art (peintures, sculptures, arts graphiques…), affiches, maquette, cartes, documents d’archives, manuscrits, vidéos, ressources sonores et diffusion de films.

Seront notamment réunis 5 récits de peste, précieux car rédigés par des témoins directs des événements.





► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr

Ce musée de la plus ancienne ville de France permet de découvrir 26 siècles d’histoire où se mêlent archéologie, beaux arts, objets du quotidien et architecture. Il est organisé en 13 séquences ponctuées de dispositifs numériques.

https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm

