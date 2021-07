Le parcours-jeu : Phrases d’une lettre du typographe David Poullard Parcours-jeu, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Arcueil.

Le parcours-jeu : Phrases d’une lettre du typographe David Poullard

du lundi 12 juillet au mercredi 15 septembre à Parcours-jeu

L’exposition prend la forme d’un parcours-jeu facétieux, au grand air dans les rues de la ville d’Arcueil, sur les façades de l’école maternelle Daniel Casanova et de l’école élémentaire Aimé Césaire et invite petits et grands à se frotter à un exercice de lecture et d’écriture pour le moins minimaliste. Le parcours est en libre accès et peut donc être effectué à des horaires variés. Une brochure attend les curieux et curieuses dans différents points de la ville d’Arcueil et permet de comprendre la démarche de l’artiste et de s’essayer à « écrire » des phrases d’une lettre.

Entrée libre

L’exposition prend la forme d’un parcours-jeu facétieux, au grand air dans les rues de la ville d’Arcueil, sur les façades de l’école maternelle Daniel Casanova et de l’école élémentaire Aimé Césaire

Parcours-jeu RDV 55 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T20:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T20:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T20:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T20:00:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T20:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T20:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T20:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T20:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T20:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T20:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T20:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T20:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T20:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T20:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T20:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T20:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T20:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T20:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T20:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T20:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T20:00:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T20:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T20:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T20:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T20:00:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T20:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T20:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T20:00:00;2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T20:00:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T20:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T20:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T20:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T20:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T20:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T20:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T20:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T20:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T20:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T20:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T20:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T20:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T20:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T20:00:00;2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T20:00:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T20:00:00;2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T20:00:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T20:00:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T20:00:00;2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T20:00:00;2021-09-06T14:00:00 2021-09-06T20:00:00;2021-09-07T14:00:00 2021-09-07T20:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T20:00:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T20:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T20:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T20:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T20:00:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T20:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T20:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T20:00:00