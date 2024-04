Le Parcours du Soleil Immersion artistique Le bourg Poil, samedi 1 juin 2024.

Le village de Poil se prépare à accueillir l’événement de l’été le Parcours du Soleil. Du 1er juin au 31 août 2024, cet événement unique et exceptionnel mettra en lumière les enjeux de l’eau, un élément essentiel dans la vie de tout être vivant.

Le Parcours du Soleil offrira aux visiteurs une expérience artistique immersive en plein air, tout en sensibilisant à l’importance de l’eau. Le village se transformera en un véritable musée à ciel ouvert, où plus de 70 artistes français et internationaux de tout horizon présenteront leurs œuvres.

Cet événement artistique exceptionnel proposé par les Artistes en Bourgogne rassemblera des artistes peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs, écrivains, musiciens, chanteurs, acteurs de théâtre et cinéma. Chacun d’entre eux apportera sa propre interprétation de la thématique de l’eau, créant ainsi une diversité artistique captivante.

En plus des expositions, le Parcours du Soleil proposera également des ateliers d’artistes, permettant aux visiteurs de participer activement à la création artistique et d’explorer les enjeux liés à l’eau.

Ces ateliers offriront une opportunité unique d’apprendre et d’échanger avec les artistes.

Le village de Poil est fier d’accueillir cet événement d’envergure qui allie art et sensibilisation.

Le Parcours du Soleil promet d’être une expérience inoubliable, mêlant la beauté artistique et la réflexion sur les enjeux de l’eau.

Organisé par l’Association Artistes en Bourgogne

À propos du village de Poil Le village de Poil est connu pour sa beauté pittoresque. Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, il offre un cadre idéal pour la tenue d’événements artistiques et culturels.

Le Parcours du Soleil est l'un des nombreux événements organisés chaque année par les Artistes en Bourgogne pour promouvoir l'art, la créativité et la sensibilisation aux enjeux environnementaux dans la région.

Le bourg Ensemble du village

Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesenbourgogne@gmail.com

