Versailles Versailles Versailles, Yvelines Le Parcours du Roi Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le Parcours du Roi Versailles, 11 décembre 2021, Versailles. Le Parcours du Roi 2021-12-11 – 2021-12-30 Place d’Armes Château de Versailles

Versailles Yvelines Versailles Yvelines A l’occasion des fêtes de fin d’année, du 11 au 30 décembre 2021, plongez dans l’atmosphère baroque du château de Versailles, le temps d’une visite-spectacle d’exception. +33 1 30 83 78 89 dernière mise à jour : 2021-10-21 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Versailles Adresse Place d'Armes Château de Versailles Ville Versailles lieuville 48.80126#2.12029