Chalon-sur-Saône Espace patrimoine

Saône-et-Loire

Le parcours du livret – Raconte-moi l'eau à Chalon ! Espace patrimoine, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace patrimoine

Vous pourrez vous intéressez à l’approvisionnement en eau, aux caprices de la Saône, au Pont des Chavannes, pour finir le long de la Saône et observer la végétation des rives.

Gratuit | Disponible à l’Espace patrimoine 24 quai des Messageries, le livret contient des activités adaptées aux enfants de 8 à 12 ans, munissez-vous d’un crayon !

Découvrez en famille l’eau à Chalon-sur-Saône en suivant un parcours qui chemine de la place de Beaune, à l’île Saint-Laurent, en passant par la rue Boichot et les quais Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

