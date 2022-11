Le Parcours du Goût Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

Cte-d’Or 13 EUR Poursuivez votre expérience culinaire au départ de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin lors d’une visite gourmande.

Au cours de ce parcours gustatif qui s’annonce copieux dans le cœur de ville de Dijon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous aurez le plaisir de goûter aux spécialités de nos producteurs et chefs cuisiniers locaux.

Laissez-vous charmer par le patrimoine historique et architectural des Halles, de la grande place de la libération ainsi que la rue des antiquaires pour n’en citer que quelques-uns.

Au menu de cette visite : une recette typique de « pain bourguignon », l’incontournable jambon persillé accompagné de sa gougère, un fromage truffé et, pour la soif, une dégustation de vin de Bourgogne blanc et rouge avec modération ! Nous vous recommandons d’effectuer votre réservation une heure avant le départ de la visite afin d’être à l’heure sur le Parvis de la Cité de la Gastronomie. La prestation n’est pas adaptée aux PMR, poussettes en raison de dégustations dans les caveaux.

Fin de la visite : 23 rue du Palais – 21000 DIJON. *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

