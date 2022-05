Le Parcours du Coeur Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Yonne

Le Parcours du Coeur Paron, 22 mai 2022, Paron. Le Parcours du Coeur Complexe Roger Treillé Avenue du Stade Paron

2022-05-22 – 2022-05-22 Complexe Roger Treillé Avenue du Stade

Paron Yonne Le Club Coeur et Santé du Grand Senonais organise Le Parcours du Coeur, au complexe Roger Treillé à Paron.

Venez marcher, jouer au volley, faire de la gym, danser la zumba, vous initier aux gestes qui sauvent…

Marche libre 5 km

Marche encadrée 10 km, 2 départs : 9h30 / 14h

Volley santé à 13h30, volley classique à 14h45, encadré par le Sens Volley 89.

Grande Zumba à 11h

Gymnastique à 14h, encadrée par la GV de Paron

Animations pour les enfants

