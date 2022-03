Le parcours du coeur : cyclo touristique et pédestre Caen, 2 avril 2022, Caen.

Caen Calvados

L’association des Cyclo du Chemin-Vert organise sous l’égide de la FSGT, et de la Fédération Française de Cardiologie le Parcours du coeur cyclo-tourisme et pédestre.

Deux parcours sont proposés dont la moitié des engagements sera reversée à la Fédération Française de Cardiologie

Départ à partir à 14hÊtre licencié à la FSGT ou à une autre fédération – Pour les non licenciés présenter un certificat médical de moins d’un anUn brevet cyclotouriste de 41km, 65km et 85km (port du casque obligatoire)

Prix de l’inscription : 2,50€ pour les licenciés FSGT et 3,00€ pour les non licenciés

Départ à 14h15Une randonnée vélo familiale de 25 km encadrée par capitaine de route, ouverte à tous (port du casque obligatoire)Une randonnée pédestre de 10 km, encadrée par capitaine de route, ouverte à tous

Prix de l’inscription : 2,00€

Clôture à 17h30Remise de fleurs pour les femmes, et de coupes pour les clubs les mieux représentésPot de l’amitié

Renseignements : 06 63 30 55 80

