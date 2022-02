LE PARCOURS DES VOIX PERCHEES 3e édition Ville de Lardy, 12 juin 2022, Lardy.

Ville de Lardy, le dimanche 12 juin à 15:00

Quatre chorales et trois lieux emblématiques de Lardy pour une journée au son des voix et des applaudissements. C’est parti pour un tour de chants dans les rues et parcs de notre commune ! Toujours pertinentes et impertinentes, Les Voix Perchées, dirigées par Claire Chiabaï, continuent d’inviter des chorales voisines de tout style pour cette parenthèse en »chantée ». Après 2 années sans Parcours des Voix Perchées, et pour cette 3e édition de la manifestation, préparons-nous à une euphorie musicale généreuse et exacerbée, où les vocalises seront au rendez-vous ! Et pour fêter nos retrouvailles, un bonus surprise vous attendra en fin de Parcours… Rendez-vous au printemps pour découvrir les chorales participantes !

Gratuit

Festival de chorales dans les rues de Lardy !

Ville de Lardy 70 grande rue 91510 Lardy Lardy Essonne



2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T19:30:00