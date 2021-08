Chalon-sur-Saône Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Le parcours des illustres Chalonnais Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Le parcours des illustres Chalonnais Espace patrimoine, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Le parcours des illustres Chalonnais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace patrimoine

Au gré des monuments, statues, plaques de rues et plaques commémoratives, le promeneur découvrira l’héritage chalonnais dans sa dimension nationale ou locale, inscrit dans la mémoire collective.

Gratuit | Parcours disponible à l’Espace Patrimoine

Parcours à la découverte des hommes qui ont laissé une trace dans la ville de Chalon-sur-Saône. Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace patrimoine Adresse Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Espace patrimoine Chalon-sur-Saône