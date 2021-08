Chalon-sur-Saône Office de tourisme de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Le parcours de L’Orbandale Office de tourisme de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Le parcours de L’Orbandale Office de tourisme de Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Le parcours de L’Orbandale

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Chalon-sur-Saône

Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte touristique du centre-ville de Chalon-Sur-Saône. Un fléchage sur 2 750 m vous permettra de découvrir 35 points d’intérêt historiques à partir de l’Office de tourisme où un plan guide sera disponible. **À noter** : circuit en autonomie avec le plan guide.

Visite libre | Respect des protocoles sanitaires en vigueur | Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98

Circuit de découverte touristique du centre ville de Chalon-sur-Saône Office de tourisme de Chalon-sur-Saône 2-4, place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Office de tourisme de Chalon-sur-Saône Adresse 2-4, place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Office de tourisme de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône