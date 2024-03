Le parcours de l’esprit critique Cité des sciences et de l’industrie Paris, samedi 23 mars 2024.

Le parcours de l’esprit critique La Cité des sciences et de l’industrie propose au public un parcours inédit “Esprit critique et intelligence artificielle”, permettant aux visiteurs de mieux comprendre les enjeux de demain. 23 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’industrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou, Paris 19 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France