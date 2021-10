Paris Carrousel du Louvre île de France, Paris Le parcours de la statuaire publique parisienne Carrousel du Louvre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le parcours de la statuaire publique parisienne Carrousel du Louvre, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 14h30 à 15h30

payant

De la commande publique à sa restauration, venez découvrir le parcours de la statuaire parisienne dans cette conférence assurée par des conservateurs au département de la Conservation des oeuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris. Dans le cadre du Salon international du patrimoine culturel, la Ville de Paris vous propose d’assister à une conférence exceptionnelle sur la statuaire publique. La conférence qui vous est proposée a pour objectif de mettre en lumière ces sculptures monumentales, chargées de mémoire et d’histoire, de leur commande publique à leur restauration. Œuvrer pour la création d’une sculpture pérenne au coeur de la ville est un geste symbolique fort. Comment l’État, la Ville ou un groupe de citoyens qui se réunit pour un hommage portent-ils un tel projet ? Quelles techniques les artistes mettent-ils en oeuvre pour donner naissance à ces centaines de statues ? Comment évoluent-elles au coeur de la ville et comment des professionnels en prennent-ils soin ? C’est l’histoire de ce patrimoine de pierre et de bronze qui sera racontée au cours de cette conférence. Cette conférence sera animée par des conservateurs au département de la Conservation des oeuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris. Découvrez la cartographie des statues parisiennes et l’exposition sur la statuaire parisienne L’entrée au salon est payante. Liste des tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans (si réservation préalable)

Plein tarif 1 jour : 11€

Tarif réduit 1 jour: 5€ (12/18 ans, étudiants, groupes de 10 personnes et plus, demandeurs d'emploi, visiteur porteur d'une carte PMR et cartes partenaires)

Plein tarif 4 jours : 14€

Tarif réduit 4 jours : 8€ (12/18 ans, étudiants, groupes de 10 personnes et plus, demandeurs d'emploi, visiteur porteur d'une carte PMR et cartes partenaires)

Pour réserver vos places, veuillez cliquez ici. Une billetterie sur place sera également présente à l'entrée du salon.

Animations -> Conférence / Débat

Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli
Paris 75001

