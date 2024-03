Le parcours de la flamme – Visite pédestre Le Manège – Scène nationale Reims, samedi 29 juin 2024.

Le parcours de la flamme – Visite pédestre Nous vous invitons à suivre une partie du parcours de la flamme et à découvrir plus en détail certains des grands lieux patrimoniaux que la flamme saluera. Samedi 29 juin, 11h00 Le Manège – Scène nationale Tarif : 9 euros GRATUITÉ : demandeurs d’emplois, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap, jeunes de la Mission locale de Reims, étudiants et -18 ans.

Le 30 juin prochain, la flamme olympique traversera la ville de Reims et passera devant quelques-uns de ses plus beaux monuments en centre-ville. Nous vous invitons à suivre une partie de son parcours la veille et à découvrir plus en détail certains des grands lieux patrimoniaux que la flamme saluera.

Le Manège – Scène nationale 2 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 47 30 40 http://www.manege-reims.eu [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] En France, il reste aujourd’hui cinq cirques « en dur », dont un, exceptionnel, qui se trouve à Reims. Construits en 1867, le cirque, ainsi que le manège équestre qui lui fait face, ont été entièrement rénovés dans les années 1990 pour devenir des lieux de spectacles. Bruno Lobé, nommé à la direction en 2015 et son équipe, veillent à la destinée de ce lieu d’art et de culture, labellisé Scène Nationale, dans lequel la danse, le cirque, la marionnette et le cabaret occupent une place de premier choix.

