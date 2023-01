Le parcours compliqué du christianisme en Himalaya Missions Etrangères de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le parcours compliqué du christianisme en Himalaya Missions Etrangères de Paris, 7 février 2023, Paris. Le mardi 07 février 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit

Au Népal, l’État a longtemps lutté contre toute forme d’ingérence étrangère. Pris en étau entre les deux géants que sont l’Inde et la Chine, le pays a fermé ses frontières en 1769, entraînant l’expulsion de quelques pères capucins, seuls étrangers à résider alors sur ces terres d’accès difficile. Convaincu que la Bible apportait la baïonnette, ce pays qui n’a jamais été colonisé a maintenu cette position pendant près de deux siècles et n’a rouvert ses frontières aux étran- gers qu’en 1951, à la suite de l’instauration d’un régime « démocratique ». La conversion au christianisme y resta toutefois passible de prison, et ce, jusqu’en novembre 1990 où il est devenu légal de se convertir, mais le prosélytisme reste interdit. Le nombre de chrétiens est maintenant en constante augmentation, mais la violence envers les convertis est relayée par des groupes hindous qui se sentent menacés dans ce sanctuaire de l’hindouisme. À propos de la conférencière : Marie Lecomte-Tilouine est Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France Conférence organisée en partenariat avec et l’Association Française des Amis de l’Orient (AFAO) et l’Institut de recherche France Asie (IRFA). Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/le-parcours-complique-du-christianisme-en-himalaya/ animation@missionsetrangeres.com https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://www.facebook.com/missionsetrangeresdeparis https://missionsetrangeres.com/evenement/le-parcours-complique-du-christianisme-en-himalaya/

