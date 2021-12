Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines Le parcours client, outil de développement de votre entreprise SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Qui sont vos acheteurs ? Comment interagissent-ils avec votre marque ? Analyser et comprendre le parcours client dans son processus d’achat est essentiel pour mieux vendre et fidéliser sa clientèle. Cette analyse se construit en plusieurs étapes, soulève les points de friction et les axes d’amélioration. A l’issue de cet atelier vous aurez une idée précise de la méthodologie à mettre en place et des actions à mener à chaque étape de la relation avec votre client.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Anthony Graindorge – Croissancea SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

